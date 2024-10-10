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Виставка світлин Григорія Шевченка

By 2 Mins Read

На відкритті виставки світлин Григорія Шевченка Григорія Шевченка з колекції Миколи Бабака. (Фото: Олександр Костирко) Григорій Шевченко. ЧЕРКАСИ. – 12 вересня в Музеї „Кобзаря“  відкрито виставку світлин Григорія Шевченка з колекції Миколи Бабака, що проводиться за підтримки Українського культурного фонду. Григорій Шевченко (1868-1941) – внучатий небіж Кобзаря. Завдяки праці цього майстра було створено високохудожні світлини...


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