Виставка світлин Григорія Шевченка

На відкритті виставки світлин Григорія Шевченка Григорія Шевченка з колекції Миколи Бабака. (Фото: Олександр Костирко) Григорій Шевченко. ЧЕРКАСИ. – 12 вересня в Музеї „Кобзаря“ відкрито виставку світлин Григорія Шевченка з колекції Миколи Бабака, що проводиться за підтримки Українського культурного фонду. Григорій Шевченко (1868-1941) – внучатий небіж Кобзаря. Завдяки праці цього майстра було створено високохудожні світлини...