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Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги

By 3 Mins Read

Президент України представляє у Верховній Раді План перемоги України. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Воло­димир Зеленський 16 жовтня у Вер­ховній Раді представив План перемоги України. Засідання за участю Президента, Прем’єр-міністра, народних депутатів, міністрів, військового керівництва, зокрема Головноко­мандувача ЗСУ Олександра Сирсь­кого, Голови СБУ Василя Малюка, очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, міністра Оборони...


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