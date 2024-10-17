Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги

Президент України представляє у Верховній Раді План перемоги України. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня у Верховній Раді представив План перемоги України. Засідання за участю Президента, Прем’єр-міністра, народних депутатів, міністрів, військового керівництва, зокрема Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Голови СБУ Василя Малюка, очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, міністра Оборони...
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