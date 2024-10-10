Вшанували величні постаті України

Тернопільці вшанували Патріярха Йосифа Сліпого. ТЕРНОПІЛЬ. – У місті відбулися урочисті заходи, присвячені величі двох духовно-національних постатей, які протягом усього свого життя були віддані українській церкві та народові. Обласний академічний драматичний театр ім. Тараса Шевченка відкрив 95-ий театральний сезон прем’єрою вистави „Андрей“ за п’єсою Василя Герасимчука. Вистава присвячена 160-ій річниці з дня народження Митрополита Андрея...