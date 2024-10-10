Відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку. ВОЛОДАРКА, Київська область. – 1 жовтня у селищі урочисто відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку навпроти музею „Звитяги та трагедії України“, заснованого учасником АТО Олександром Ушинським, очільником Громадської спілки „Асоціяція ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих (померлих) та інвалідів війни“. О. Ушинський при першій потребі пішов боронити Україну від аґресора і сьогодні...