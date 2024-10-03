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Відкриття Українського дому

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РИМ. –  Відбулося офіційне відкриття Україн­ського дому – важливого культурного осередку, покликаного стати місцем для зустрічей українців, міжкультурного діялогу та підтримки України за кордоном. При Українському домі також відкрилася Нова школа в Римі. На урочистостях були присутні другий секретар Посольства України в Італії Олена Холявицька, представники „Нової пошти“ й українського магазину „Halyna Pryshlyakivska, Традиційні слов’янські...


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