Відкриття Українського дому

РИМ. – Відбулося офіційне відкриття Україн­ського дому – важливого культурного осередку, покликаного стати місцем для зустрічей українців, міжкультурного діялогу та підтримки України за кордоном. При Українському домі також відкрилася Нова школа в Римі. На урочистостях були присутні другий секретар Посольства України в Італії Олена Холявицька, представники „Нової пошти“ й українського магазину „Halyna Pryshlyakivska, Традиційні слов’янські...