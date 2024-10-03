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Військове паломництво до Зарваниці

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Під час військового паломництва у Зарваниці. ТЕРНОПІЛЬ. – 21-22 вересня відбулося Всеук­раїнське військове паломництво до Зарва­ниці. Військові капеляни, ветерани, воїни, родини захисників прийшли до Марійського центру, щоб помолитися за українську перемогу і мир. Серед паломників були і представники організації „Лицарі Колюм­ба“. Керівник Департаменту військового капелянства Владика Богдан Манишин благословив військових, матерів загиблих героїв, які принесли...


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