Військове паломництво до Зарваниці

Під час військового паломництва у Зарваниці. ТЕРНОПІЛЬ. – 21-22 вересня відбулося Всеук­раїнське військове паломництво до Зарва­ниці. Військові капеляни, ветерани, воїни, родини захисників прийшли до Марійського центру, щоб помолитися за українську перемогу і мир. Серед паломників були і представники організації „Лицарі Колюм­ба“. Керівник Департаменту військового капелянства Владика Богдан Манишин благословив військових, матерів загиблих героїв, які принесли...