Генпрокурор Костін подав у відставку

Андрій Костін КИЇВ. – Генеральний прокурор Андрій Костін після історії з виявлення фальшивих інвалідностей заявив, що вважає правильним заявити про звільнення з посади генпрокурора. „Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише...
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