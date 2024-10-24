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Генпрокурор Костін подав у відставку

By 3 Mins Read

Анд­рій Костін КИЇВ. – Генеральний прокурор Анд­рій Костін після історії з виявлення фальшивих інвалідностей заявив, що вважає правильним заявити про звільнення з посади генпрокурора. „Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Воло­димира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише...


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