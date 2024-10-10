Готуємо збірник „Берегині України“

У видавництві Всеукраїнського щомісячника „Бористен“ за фінансової підтримки Фундації „Прометеїв отвіт“ (США), готується до друку художньо-публіцистичний збірник „Берегині України“, який розповідає про сильних духом і світлих душею захисниць Вітчизни. Сьогодні у лавах ЗСУ служить близько 62 тис. жінок. А ще у складі поліції, з’єднаннях МНС, рятувальних та пожежних службах, різноманітних силових структурах. Майбутнє видання покликане...