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Готуємо збірник „Берегині України“

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У видавництві Всеукраїнського щомісячника „Бористен“ за фінансової підтримки Фундації „Прометеїв отвіт“ (США),  готується до друку художньо-публіцистичний збірник „Берегині України“, який розповідає про сильних духом і світлих душею захисниць Вітчизни. Сьогодні у лавах ЗСУ служить близько 62 тис. жінок. А ще у складі поліції, з’єднаннях МНС, рятувальних та пожежних службах, різноманітних силових структурах.  Майбутнє видання покликане...


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