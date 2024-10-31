Грузія на роздоріжжі

ТБІЛІСІ. – 26 жовтня у Грузії відбулося голосування на парляментських виборах. 150 депутатів законодавчого органу вперше були обрані не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Щоб потрапити до парляменту XI скликання, партіям було необхідно подолати п’ятивід­сотковий бар’єр. Ці вибори називають історичними, оскільки їхній результат може вказати або на майбутню інтеґрацію держави з...