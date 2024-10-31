Грузія на роздоріжжі

ТБІЛІСІ. – 26 жовтня у Грузії відбулося голосування на парляментських виборах. 150 депутатів законодавчого органу вперше були обрані не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Щоб потрапити до парляменту XI скликання, партіям було необхідно подолати п’ятивідсотковий бар’єр. Ці вибори називають історичними, оскільки їхній результат може вказати або на майбутню інтеґрацію держави з...
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