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Грузія на роздоріжжі

By 2 Mins Read

ТБІЛІСІ. – 26 жовтня у Грузії відбулося голосування на парляментських виборах. 150 депутатів законодавчого органу вперше були обрані не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Щоб потрапити до парляменту XI скликання, партіям було необхідно подолати п’ятивід­сотковий бар’єр. Ці вибори називають історичними, оскільки їхній результат може вказати або на майбутню інтеґрацію держави з...


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