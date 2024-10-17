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Завершення ще одного радянського міту

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Під час знесення пам’ятника Миколі Островсь­кому в селі Вілія на Рівненщині 10 жовтня. У селі Вілія Рівненської области 10 жовтня нарешті демонтували пам’ятник Миколі Островському (1904-1936). За радянських часів М. Островський трактувався як один із провідних радянських письменників. Пам’ятники йому були встановлені в різних місцях, пов’язані з його діяльністю. У Шепетівці побудували помпезний музей М....


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