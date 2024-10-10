Закон про захист військовослужбовців

КИЇВ. – Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення зміни до Закону України „Про соціяльний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей“, повідомила співголова фракції „Европейська солідарність“ Ірина Гера­щенко. Законопроєкт підтримав 301 депутат. Згід­но з документом, за військовими захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в невтральних державах або зниклими безвісти, зберігається виплата грошового...