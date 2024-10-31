Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Запорожці від Дунаю до Кубані

By 4 Mins Read

Азовські козаки атакують турецьких контрабандистів (картина художника Григорія Гагаріна,1847) До 160-ої річниці ліквідації Азовського козацького війська 14 квітня 1863 року в Маріїнському театрі російській столиці із великим успіхом пройшла прем’єра опери „Запорожець за Дунаєм“, авторства відомого співака, але ще невідомого ком­по­зитора Семена Гулака-Арте­мовського, який був земляком Тара­са Шевченка. Опера мала шалений успіх, але постановку її...


Already a member? Log in here

Related Posts