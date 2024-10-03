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З’явилась унікальна лікувальна апаратура

By 1 Min Read

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – На Кіровоградщині рівень захворюваности на рак вищий за середньоукраїнський на 35 відс., а у Кропивницькому – на 65 відс. Обласний клінічний онкологічний центр став першим та єдиним в Україні онкоцентром, де лікуватимуть пацієнтів за допомогою гамма-терапевтичного апарата чеського виробництва TERABALT із коліматорною насадкою. Цьому передував тривалий процес отримання ліцензії Державної інспекції ядерного реґулювання...


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