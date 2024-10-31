Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Монреалі з українською громадою. МОНРЕАЛЬ. – 30 жовтня розпочала роботу дводенна тематична конференція про звільнення полонених і повернення депортованих осіб. Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга мав зустрічі у Монреалі з українською громадою і наголосив на ролі українців за кордоном: „Був радий зустрітися з активною українською...