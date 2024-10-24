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Курс на очищення влади

By 2 Mins Read

КИЇВ. – Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зелен­ського 22 жовтня провела засідання, на якому розглянула ситуацію з медико-соціяльними експертними комісіями (МСЕК) та зловживаннями з боку посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності. Голова Служби безпеки України Василь Малюк і Міністер внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли щодо перевірок і розслідування...


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