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Литва допомагає Україні

By 2 Mins Read

Мешканці Тернопілля зустрічають Сергія Цитри­кова. ТЕРНОПІЛЬ. – Заступник начальника обласної військової адміністрації Павло Журба зустрівся з Почесним консулом Литовської Республіки у Тернополі Ярославом Візняком і подякував за українсько-литовську співпрацю та за цінну гуманітарну підтримку для Тернопільщини. Від початку великої війни з підтримкою литовського народу було надано близько 40 тонн гуманітарної допомоги, також передано автомобілі, аптечки,...


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