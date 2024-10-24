Литва допомагає Україні

Мешканці Тернопілля зустрічають Сергія Цитри­кова. ТЕРНОПІЛЬ. – Заступник начальника обласної військової адміністрації Павло Журба зустрівся з Почесним консулом Литовської Республіки у Тернополі Ярославом Візняком і подякував за українсько-литовську співпрацю та за цінну гуманітарну підтримку для Тернопільщини. Від початку великої війни з підтримкою литовського народу було надано близько 40 тонн гуманітарної допомоги, також передано автомобілі, аптечки,...