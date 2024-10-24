Львів – це чарівне місто

Останнього дня у Львові відбулася презентація моєї найновішої книжки “Роблять лихо з вами” у Науковому товаристві ім. Шевченка на вулиці Винниченка. Там була нагода зустріти та нагородити деяких переможців Літературно-наукового конкурсу Фундації Українського вільного університету. Імпрезу відкрив голова НТШ інженер Роман Кушнір. Лавреа­тами були Ігор Набитович, Юрій Грешко та Ольга Чапля. Раніше у Києві нагороджено...