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Львів – це чарівне місто

By 2 Mins Read

Останнього дня у Львові відбулася презентація моєї найновішої книжки “Роблять лихо з вами” у Науковому товаристві ім. Шевченка на вулиці Винниченка. Там була нагода зустріти та нагородити деяких переможців Літературно-наукового конкурсу Фундації Українського вільного університету. Імпрезу відкрив голова НТШ інженер Роман Кушнір. Лавреа­тами були Ігор Набитович, Юрій Грешко та Ольга Чапля. Раніше у Києві нагороджено...


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