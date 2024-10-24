Різні забіги київського маратону Незламности-2024. КИЇВ. – 12-13 жовтня в столиці відбувся Київсь­кий маратон Незламности-2024, який об’єднав 10,200 учасників. Впродовж двох днів у забігах взяли участь військові та ветерани, які проходять реабілітацію, діти, бігуни-аматори та спортсмени-професіонали. „Run Ukraine“ проводить вже 14-ий маратон. Вперше з початку повномаштабного вторгнення бігова подія вийшла на вулиці Києва. Символічну дистанцію...