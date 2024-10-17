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Михайла Савківа обрали президентом УККА

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Президент УККА Михайло Савків. (Фото: Оксана Маркарова) ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. –  Відбувся 23-ий Конґрес українців Америки, на якому обрали нового президента Українсь­кого конгресового комітету Америки (УККА). Конґрес зібрав делеґатів, щоб обговорити ключові політичні, стратегічні та соціяльні питання, які є життєво важливими для української громади Америки та України, а також сформувати порядок денний на наступні чотири роки. Делеґати...


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