Леся Королик-Бойко (зліва) з Інною Кочарян КАРДАНО-аль-КАМПО, Італія. – Вперше в Італії відбувся VII Міжнародний вокальний конкурс ім. Квітки Цісик за підтримки Міністерства культури України та за сприяння Федерації жінок за мир у всьому світі (голова Тетяна Коцеба). До проведення конкурсу долучилися Національна рада жінок України (голова Людмила Порохняк-Гановська), громадська організація „Перлина української культури –...