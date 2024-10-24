Небесний живописець

Сергій Васильківський Згадаймо Сергія Васильківського – художника надзвичайного, великого патріота України, людину, яка змогла показати в своїх полотнах звичайні речі, зробивших їх великим національним надбанням. Народився майбутній художник 7 (19) жовтня 1854 року в місті Ізюм (на Харківщині) в родині звичайного писаря Івана, але козацького роду. Дід часто розповідав про козацтво, мати співала народних пісень,...