Обстріли України тривають

• На східному фронті найгарячіший напрямок – Торецький. Ситуація – нестабільна, бої з російськими окупантами 9 жовтня ведуться вже в самому Торецьку. Особлива активність ворога спостерігається на Пок­ровському та Курахівському напрямках. • Новий комбриг 72 ОМБр полковник Олександр Охріменко розповів, що утримання Вуг­ледара вже втрачало своє значення на тлі зміни ситуації на півдні Донбасу. Вихід...