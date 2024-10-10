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Обстріли України тривають

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• На східному фронті найгарячіший напрямок – Торецький. Ситуація –  нестабільна, бої з російськими окупантами 9 жовтня ведуться вже в самому Торецьку. Особлива активність ворога спостерігається на Пок­ровському та Курахівському напрямках. • Новий комбриг 72 ОМБр полковник Олександр Охріменко розповів, що утримання Вуг­ледара вже втрачало своє значення на тлі зміни ситуації на півдні Донбасу. Вихід...


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