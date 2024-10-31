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Опитування серед українців за кордоном

By 2 Mins Read

КИЇВ. – Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з партнерами проведе опитування серед українців, які через російську аґресію наразі вимушено перемістилися за кордон. Ця важлива ініціятива спрямована на вивчення проблем, з якими стикаються громадянки та громадяни України за кордоном, вивчення умов, які мають бути створені, аби заохотити українців повертатися на Батьківщину, створення...


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