Перша зустріч українців у Дубліні

Учасники першої зустрічі українських організацій у Дубліні. (Фото: Ukrainian Action in Ireland) ДУБЛІН, Ірляндія. – Відбулася перша зустріч українських організацій у Дубліні, яка об’єднала 28 організацій із 15 графств, що представляють українські громади в Ірляндії. Подія відбулася за ініціятиви Посольства України та підтримки „Української дії в Ірляндії“ та Community Foundation Ireland. До зустрічі онлайн з...