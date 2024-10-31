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Перша зустріч українців у Дубліні

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Учасники першої зустрічі українських організацій у Дубліні. (Фото: Ukrainian Action in Ireland) ДУБЛІН, Ірляндія. – Відбулася перша зустріч українських організацій у Дубліні, яка об’єднала 28 організацій із 15 графств, що представляють українські громади в Ірляндії. Подія відбулася за ініціятиви Посольства України та підтримки „Української дії в Ірляндії“ та Community Foundation Ireland. До зустрічі онлайн з...


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