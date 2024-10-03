Президент ушанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 29 вересня у 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941-1943 роках. У церемонії вшанування пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів, яка відбулася на території Національного історико-меморіяльного заповідника...