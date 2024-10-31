Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Проблеми українських вчителів на еміґрації

By 3 Mins Read

Проф. Лариса Лук’янова Війна в Україні триває вже майже 1000 днів, позбавляючи життя все нових людей. Під час загальнонаціональної польсько-української конференції, що завершилася 15 жовтня в Любліні, доповідь виголосила проф. Лариса Лук’янова – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, яка проводить дослідження на межі педагогіки та андрагогіки. Не легко встановити кількість українських біженців, адже вона...


Already a member? Log in here

Related Posts