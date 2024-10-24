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Про педагогіку поранених сердець українських дітей

By 2 Mins Read

Делеґація професорів з України після покладання вінків до пам’ятника Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. 14 жовтня  розпочалася Міжнародна наукова конференція на тему: „Сучасні проблеми і виклики польських і українських педагогів в умовах миру і війни“. Організаторами конференції є Інститут педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Інститут освіти і дорослих Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України,...


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