Північна Европа підтримує Україну

На четвертому саміті Україна-Північна Европа в Рейк’явіку. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) РЕЙК’ЯВІК, Ісляндія. – 28 жовтня на четвертому саміті Україна-Пів­нічна Европа в Рейк’явіку 28 жовтня прем’єр-міністри Ісляндії, Данії, Нор­вегії, Фінляндії, Швеції та Президент України Володимир Зеленський зробили заяву, яка починається запевненням: „Ми, лідери країн Північної Европи, підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету, територіяльній цілісності та...