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Підписали меморандум про співпрацю

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КИЇВ. – Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов та Прези­дент Світового конґресу українців Павло Ґрод підписали меморандум про співпрацю. Меморандум визначає умови партнерства задля захисту прав українських захисників і захисниць, які перебувають у ворожому полоні, а також їхніх родин. Крім того, документ деклярує підтримку...


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