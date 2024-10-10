Селище співпрацюватиме з американською компанією

Учасники підписання Меморандуму біля стели „Географічний центр України“. ДОБРОВЕЛИЧКІВКА, Кіровоградська область. -З американською компанією із оборонного сектору Azstar Business Management Co. підписала Добро­величківська селищна рада. Це селище знаходиться в географічному центрі України, на знак чого свого часу встановлено стелу. Метою цієї співпраці є розвиток місцевої інфраструктури, залучення інвестицій та впровадження сучасних технологій у різні сектори...