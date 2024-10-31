СКУ провів річні загальні збори

ТОРОНТО. – Світовий конґрес українців (СКУ) провів в онлайн-форматі річні загальні збори, на яких були присутні 140 делеґатів і гостей від 56 організацій із 33 країн світу. Офіційна частина зборів розпочалася з гимну України та молитви, яку провів Владика Степан Сус, голова Пасторально-міґраційного відділу Української греко-католицької церкви. Учасників зборів привітав Міністер закордонних справ України Андрій...