Смерть Вікторії Рощиної

КИЇВ. – Про те, що 27-річна журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні, публічно стало відомо 10 жовтня. Вона була авторкою репортажів та розслідувань для низки українських медіа, серед яких – Радіо Свобода, Hromadske, „Українська правда“. У листі від російського Міноборони, який отримав батько журналістки, вказано, що вона померла 19 вересня 2024 року, пробувши в...