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Солдати з КНДР прибули в Росію

By 1 Min Read

На космічній знимці показано будівлю військової бази в Хабаровському краї Росії, де зібралися північнокорейські військові. (Фото: Airbus Defense and Space та Державна розвідувальна служба Південної Кореї) БРЮСЕЛЬ. – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив переміщення північнокорейських військ до Курської області Росії, яка межує з Україною. Виступаючи в Брюселі 28 жовтня, М.Рютте назвав цей крок „значною...


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