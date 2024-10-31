Солдати з КНДР прибули в Росію

На космічній знимці показано будівлю військової бази в Хабаровському краї Росії, де зібралися північнокорейські військові. (Фото: Airbus Defense and Space та Державна розвідувальна служба Південної Кореї) БРЮСЕЛЬ. – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив переміщення північнокорейських військ до Курської області Росії, яка межує з Україною. Виступаючи в Брюселі 28 жовтня, М.Рютте назвав цей крок „значною...