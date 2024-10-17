Труди і страждання Євфимія Сіцінського

Євфимій Сіцінський на відкритті Кам’янець-Подільського державного українського університету 22 жовтня 1918 року. До 165-річчя від дня народження У драматичній історії українського народу до величних постатей, які ніколи не огорне темінь забуття, слід віднести видатного українця Євфи­мія Сіцінського (1859-1937), який значний слід у науково-просвітницькому, національно-релігійному, педагогічному та громадсько-культурному житті України. Його творча спадщина включає понад 700...