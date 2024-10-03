УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Допомога після поранення КИЇВ. – Понад 500 тис. військових скористались плятформою-асистентом „Турбота про військовослужбовця“ щодо питань допомоги після поранення, отримання статусу Учасника бойових дій (УБД) та соціяльних ґарантій. Ресурс постійно оновлюється відповідно до змін в законодавстві та розширюється завдяки зворотному зв’язку користувачів щодо потреб у додаткових сервісах. (Укрінформ) Скасовано рекомендацію КИЇВ. – Кабінет міністрів України...