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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Закон про публікацію кошторисів КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський підписав закон про обов’язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях, відомий також як закон про „прозоре будівництво“. Закон зобов’язує державних замовників оприлюднювати в системі Prozorro детальну інформацію про ціни на будівельні матеріяли під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню...


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