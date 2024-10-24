УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Закон про публікацію кошторисів КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський підписав закон про обов’язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях, відомий також як закон про „прозоре будівництво“. Закон зобов’язує державних замовників оприлюднювати в системі Prozorro детальну інформацію про ціни на будівельні матеріяли під час закупівель послуг з ремонту та будівництва. Це має сприяти більш ефективному використанню...