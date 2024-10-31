Україна стала державою-членом IFAD

КИЇВ. – Україна стала державою-членом Міжна­род­ного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD), який працює над розвитком сільської економіки та продовольчих систем. Про це повідомив Міністер аґрарної політики та продовольства Віталій Коваль. “Це стратегічний крок, над яким працювали Мінаґрополітики, і після останньої робочої зустрічі з представниками IFAD у Римі нам вдалося стати 179 країною-членом. Членство в IFAD дає...