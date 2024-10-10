УЖГОРОД. – 7 жовтня відбулася зустріч прем’єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Очільники урядів обговорили співпрацю у сфері енерґетичної безпеки та інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти країн, що передбачає співпрацю між навчальними закладами й підтримку студентів та викладачів у Словаччині. Також підписали меморандум про співпрацю...