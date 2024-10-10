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Україна та Словаччина підписали меморандум

By 2 Mins Read

УЖГОРОД. –  7 жовтня відбулася зустріч прем’єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Очільники урядів обговорили співпрацю у сфері енерґетичної безпеки та інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти країн, що передбачає співпрацю між навчальними закладами й підтримку студентів та викладачів у Словаччині. Також підписали меморандум про співпрацю...


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