„Українська родина“ в Туреччині

Під час святкування 15-річчя громадської організації „Українська родина в Анталії (Туреччина). (Фото: „Українська родина“) 15 років з часу створення відзначила громадська організація „Українська родина“ в турецькому курортному місті Анталія. Очолює цю структуру Віта Михайлова, яка стільки ж літ тому приїхала до Туреччини з міста Знам’янка Кірово­град­ської области. Тут побралася з турком Тариком Юксе­лем. Та українська...