Українські воїни успішно завершили протезування. Сьогодні ми хотіли б поділитися новинами про одужання наших солдатів, які успішно завершили протезування в Prosthetic & Orthotic Associates (POA) в Орландо, Фльорида, і повернулися додому в Україну! Історія Володимира Дзюбинського, спортсмена, який став захисником України, вельми незвичайна. У віці 26 років Володимир взяв участь у чемпіонатах Европи та світу...