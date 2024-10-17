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Установче засідання Державного самоврядування українців Угорщини

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Новообране Державне самоврядування українців Угорщини. (Фото: Jedlicska Jevgenija) БУДАПЕШТ. – 11 жовтня відбулося установче засідання Державного самоврядування українців Угорщини, яке стало відправною точкою у роботі депутатів нового скликання на наступні п’ять років. Більшість новообраного депутатського корпусу становлять депутати від Товариства „Нова хвиля“ у складі восьми осіб, крім того п’ять мандатів належать депутатами від коаліції Українська...


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