Новообране Державне самоврядування українців Угорщини. (Фото: Jedlicska Jevgenija) БУДАПЕШТ. – 11 жовтня відбулося установче засідання Державного самоврядування українців Угорщини, яке стало відправною точкою у роботі депутатів нового скликання на наступні п’ять років. Більшість новообраного депутатського корпусу становлять депутати від Товариства „Нова хвиля“ у складі восьми осіб, крім того п’ять мандатів належать депутатами від коаліції Українська...