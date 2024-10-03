Учасники ухвалення Спільної деклярації про підтримку відновлення та реконструкції України. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) НЮ-ЙОРК. – 26 вересня відбулася зустріч у форматі „Група семи“ + Україна, під час якої понад 30 країн і Европейський союз ухвалили Спільну деклярацію про підтримку відновлення та реконструкції України. Під час ухвалення Спільної деклярації виступили Президент України Володимир Зеленський,...