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Ухвалили Спільну деклярацію про підтримку відновлення та реконструкції України

By Updated:5 Mins Read

Учасники ухвалення Спільної деклярації про підтримку відновлення та реконструкції України. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) НЮ-ЙОРК. – 26 вересня  відбулася зустріч у форматі „Група семи“ + Україна, під час якої понад 30 країн і Европейський союз ухвалили Спільну деклярацію про підтримку відновлення та реконструкції України. Під час ухвалення Спільної деклярації виступили Президент України Володимир Зеленський,...


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