Форум аґраріїв на Тернопіллі

Під час Дня поля „Аґро Тернопіль“. ТЕРНОПІЛЬ. – За підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації і Міністерства аґрарної політики та продовольства України провели День поля „Аґро Тернопіль“. Представники влади, українські аґрарії, фармерські господарства об’єдналися разом, щоб поділитися досвідом і проблемами в аґропромисловому комплексі, розповісти про розвиток села, про щедрий урожай української землі та її працьовитих господарів....