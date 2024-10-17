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Форум аґраріїв на Тернопіллі

By 2 Mins Read

Під час Дня поля „Аґро Тернопіль“. ТЕРНОПІЛЬ. – За підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації і Міністерства аґрарної політики та продовольства України провели День поля „Аґро Тернопіль“. Представники влади, українські аґрарії, фармерські господарства об’єдналися разом, щоб поділитися досвідом і проблемами в аґропромисловому комплексі, розповісти про розвиток села, про щедрий урожай української землі та її працьовитих господарів....


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