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Ще один живосил воюючої нації

By 3 Mins Read

„Український колядник“ Недавні сенсаційні знахідки, які десятиліттями тримали свою тайну в алюмінієвому бідоні у схроні однієї з криївок біля Верхнього Синьовид­ного, актуалізували давню ініціятиву тамтешніх патріотів-ентузіястів зі створення в цьому селі Музейного осередку ОУН-УПА – криївки, бібліотеки-архіву, Хресної дороги. Ініція­тор­кою цього актуального за нової війни українців із московією починання виступила колишня краянка із Верхнього Синьовидного,...


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