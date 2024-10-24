Ще один живосил воюючої нації

„Український колядник“ Недавні сенсаційні знахідки, які десятиліттями тримали свою тайну в алюмінієвому бідоні у схроні однієї з криївок біля Верхнього Синьовид­ного, актуалізували давню ініціятиву тамтешніх патріотів-ентузіястів зі створення в цьому селі Музейного осередку ОУН-УПА – криївки, бібліотеки-архіву, Хресної дороги. Ініція­тор­кою цього актуального за нової війни українців із московією починання виступила колишня краянка із Верхнього Синьовидного,...