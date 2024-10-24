Ще один живосил воюючої нації

„Український колядник“ Недавні сенсаційні знахідки, які десятиліттями тримали свою тайну в алюмінієвому бідоні у схроні однієї з криївок біля Верхнього Синьовидного, актуалізували давню ініціятиву тамтешніх патріотів-ентузіястів зі створення в цьому селі Музейного осередку ОУН-УПА – криївки, бібліотеки-архіву, Хресної дороги. Ініціяторкою цього актуального за нової війни українців із московією починання виступила колишня краянка із Верхнього Синьовидного,...
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