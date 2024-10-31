„Інвалідність“ за хабар

КИЇВ. – Від початку 2024 року за матеріялами Служби безпеки України про підозру повідомили 64 посадовцям органів медико-соціяльної експертизи (МСЕК). Дев’ятьох підозрюваних вже засуджено. Також скасовано 4,106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів. СБУ звітує про викриття та припинення діяльности вісьмох організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК, у кількох областях....