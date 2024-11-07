Бажаймо собі мудрої розважливости

Політична‚ загалом світоглядна‚ а також неминуча емоційна напруга‚ спричинена теперішніми президентськими виборами в нашій країні‚ конче потребує мудрого‚ холоднокровного розмислу. Перше завдання – знайти позицію‚ рівновіддалену від обидвох передвиборних крайнощів – як крайнощів саме партійних. Така позиція має нагадати нам усім про фундаментальну єдність американського суспільства‚ заснованого на непорушних демократичних засадах. Демократія‚ виборена з великими...