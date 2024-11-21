Байден дозволив Україні удари углиб Росії

ВАШІНҐТОН. – Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати надані Штатами ракети далекого радіюсу дії для ударів по території Росії, пише New York Times з посиланням на американських чиновників. Йдеться про американські балістичні ракети системи ATACMS, дальність яких досягає 300 кілометрів. Цю зброю, скоріше за все, спочатку застосують проти російських та північнокорейських військ для...