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Байден дозволив Україні удари углиб Росії

By 2 Mins Read

ВАШІНҐТОН. – Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати надані Штатами ракети далекого радіюсу дії для ударів по території Росії, пише New York Times з посиланням на американських чиновників. Йдеться про американські балістичні ракети системи ATACMS, дальність яких досягає 300 кілометрів. Цю зброю, скоріше за все, спочатку застосують проти російських та північнокорейських військ для...


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