Ветерани зі США в ЗСУ

КИЇВ. – Чимало американських ветеранів від початку війни в Україні допомагають протистояти російській аґресії. Американські ветерани добровольцями приєднуються до української армії, а деякі з них віддали за Україну свої життя. Коман­дир роти спеціяльних дій Міжнародного леґіону при ГУР із позивним „Лю“ розповів, що від початку вторгнення Росії мав справу із сотнями громадян США, які хотіли...