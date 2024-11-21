Ветерани зі США в ЗСУ

КИЇВ. – Чимало американських ветеранів від початку війни в Україні допомагають протистояти російській аґресії. Американські ветерани добровольцями приєднуються до української армії, а деякі з них віддали за Україну свої життя. Командир роти спеціяльних дій Міжнародного леґіону при ГУР із позивним „Лю“ розповів, що від початку вторгнення Росії мав справу із сотнями громадян США, які хотіли...
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