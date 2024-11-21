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Виставка книг до тисячі днів війни

By 2 Mins Read

Письменниця Василина Вовчанська зі своєю новою книгою. ТЕРНОПІЛЬ. – З нагоди тисячі днів війни в обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили книжкову виставку „1000 днів, що змінили нас“. Тут представлено твори українських письменників, які воюють на фронті, спогади очевидців, волонтерів, військових капелянів, документальні свідчення про трагедії українських міст і сіл, а також цивільного населення, болючі розповіді...


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