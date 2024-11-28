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Виставка-ярмарок Buch Wien

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ВІДЕНЬ. – 20-24 листопада відбулася виставка-ярмарок Buch Wien – найбільша книжкова та літературна подія в Австрії. Після кількарічної перерви Україна знову була представлена на Buch Wien окремим стендом. На ярмарку були представлені книги українських видавництв: „Видавництво Старого Лева“, „Час Майстрів“, „Темпора“, „Білка“, „Фоліо“, „Видавницт­во“. Крім того, видавництво „Ранок“ презентувало дитячу літературу на окремому стенді. „І...


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